قطر.. تغريدة عن "الشطاف" بالمراحيض تثير تفاعلا.. وشيخة قطرية تعلق

أثار مشجع رياضي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها عبر فيها عن إعجابه بـ"الشطاف" بمراحيض مونديال قطر.

ونشر المشجع ديفيد فويانيك، تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "كنت أستخدم أدوات المرحاض (الشطاف) في قطر لمدة شهر.. أشعر بالرعب الشديد لأننا نستخدم ورق التواليت فقط في المملكة المتحدة/ أوروبا. هذا هو أفضل شيء على الإطلاق يا رجل".

Been using the toilet bum shower thing in qatar for a month…I am absolutely horrified we only use toilet paper in the Uk/Europe. This is the best thing ever man. — VUJ (@DavidVujanic) December 14, 2022

ولقيت التغريدة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحد المشجعين الأوروبيين عبر تويتر :



"كنت أستخدم ذلك الشطاف في قطر لمدة شهر... أنا مرعوب حقًا أننا نستخدم ورق المرحاض فقط في المملكة المتحدة/أوروبا. هذا أفضل شيء على الإطلاق يا رجل." pic.twitter.com/hXWJgjaXFV — اخبار كاس العالم 🏆 (@worldCup_KSAA) December 16, 2022

بريطاني يقول :

استخدمت الشطاف في قطر لمدة شهر ...أنا مرعوب تمامآ لأننا نستخدم ورق الحمام فقط في المملكة المتحدة / أوروبا.

هذا هو أفضل شيء على الإطلاق يا رجل 🤓

الحمدلله والشكر على نعمة الإسلام pic.twitter.com/pS018PtApW — B.G Akram Alkhafajy (@BGAkram1) December 15, 2022

ألماني ..ايطالي



كل مافي الموضوع ان النظافة امرنا فيها الدين الاسلامي ..لماذا تسمون الامر بمسماه ان هذا الدين امرنا بالوضوء قبل كل صلاة 🤷🏻‍♂️



اجل مندهشين ان الشطاف ب #قطر 😂😂🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/tfM5Wy7jdE — B | N | H (@saqarksa) December 16, 2022

ووسط التفاعل نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني تعليقا بتغريدة قالت فيها: "مونديال النظافة من جميع النواحي".

المصدر: RT