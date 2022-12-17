مدير CIA يعرب عن قلقه إزاء إمكانية "شراكة دفاعية" بين روسيا وإيران

صرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بأن واشنطن قلقة بشأن التعاون المتزايد بين روسيا وإيران وتخشى أن يتطور ذلك في النهاية إلى شراكة دفاعية كاملة.

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وقال بيرنز في حديث لقناة PBS التلفزيونية أمس الجمعة: "نحن قلقون جدا. هناك قدر كبير من عدم الثقة بين روسيا وإيران تاريخيا، لكنهما بحاجة إلى بعضهما البعض في الوقت الحالي. وما بدأ يظهر الآن هو على الأقل المرحلة الأولى من شراكة دفاعية واسعة النطاق بين روسيا وإيران".

وحسب بيرنز، فإن علاقة الشراكة هذه "أصبح لها بالفعل تأثير في ساحة المعركة في أوكرانيا" "وقد تكون لها تداعيات أكثر خطورة في الشرق الأوسط أيضا ، إذا استمرت". وقال مدير وكالة المخابرات المركزية: "لذا فإننا نتعامل مع هذا بجدية بالغة".

وسبق أن تحدثت واشنطن عن استخدام روسيا مسيرات حربية إيرانية في أوكرانيا، لكن موسكو نفت مرارا صحة هذه المزاعم، مؤكدة أنها تستخدم في عمليتها العسكرية بأوكرانيا تقنيات وآليات حربية روسية الصنع.

المصدر: "تاس"