مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع السيسي الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين واشنطن والقاهرة.

وأعرب سوليفان عن دعم الولايات المتحدة القوي لأجندة مصر للإصلاح الاقتصادي، ولبرنامج صندوق النقد الدولي الذي سيعزز تنفيذه.

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وأكد دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وكذلك القرار الدبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي من شأنه حماية مصالح جميع الأطراف.

كما تشاور الرئيس السيسي وسوليفان حول العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر، والأمن العالمي والإقليمي والتحديات الاقتصادية، وحقوق الإنسان.

ووجه سوليفان الشكر للرئيس المصري على مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية، وهنأه ومصر على نجاح مؤتمر المناخ (COP-27) في شرم الشيخ.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل يوم الجمعة في مقر إقامته بواشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، بأن الرئيس أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولي امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعياتها على كافة الحكومات لاسيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذي تسلكه الدولة بكافة محاوره الاقتصادية والاجتماعية.

وكان السيسي قد وصل إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية