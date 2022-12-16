بعد حديثه عن سد النهضة.. شاهد رد فعل السيسي لدى رؤيته رئيس وزراء إثيوبيا

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن لقاء خاطف بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على هامش القمة الأمريكية الإفريقية في الولايات المتحدة.

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وشهدت جلسات القمة الأمريكية الإفريقية، مصافحة وحديثا قصيرا بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا، رغم أزمة سد النهضة.

وكان السيسي قد طالب واشنطن بالضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وأثار السيسي ملف سد النهضة خلال زيارته لواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال السيسي لبلينكن: "هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا..ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها".

وتابع: "التوصّل إلى اتفاق ملزم قانونا يمكن أن يحقق شيئا جيدا وفقا للمعايير والأعراف الدولية، ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك".

وأردف: "نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".

ويمثل السد المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4,2 مليار دولار وسيكون الأكبر في إفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان، حيث تخشى مصر التي تعتمد على النهر في 97% من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة.

المصدر: القاهرة الإخبارية