قانون أمريكي لحظر الاتجار بزعانف أسماك القرش

تستعد الولايات المتحدة لحظر الاتجار بزعانف أسماك القرش حيث يأمل رعاة البيئة أن يؤدي ذلك لحماية ملايين أسماك القرش التي تقتل سنويا لتلبية الطلب على زعانفها في الصين ومناطق آسيا.

والتشريع المقترح هو جزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي الذي من المتوقع أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قريبا.

وتم منذ عقود حظر ممارسة قطع زعانف أسماك القرش في الولايات المتحدة، حيث يتم صيد أسماك القرش بحثا عن زعانفها ثم يتم إلقاء جيفها مرة أخرى في المحيط، ولكن الولايات المتحدة لا تزال مركزا رئيسيا للتجارة سريعة الربح.

جدير بالذكر أنه يتم قطع ما يصل إلى 73 مليون زعنفة من أسماك القرش على مستوى العالم كل عام.

المصدر: أ ب