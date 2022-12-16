الأمم المتحدة تندد بتعليق حسابات صحفيين على "تويتر"

نددت الأمم المتحدة بشدة بخطوة مالك منصة "تويتر" إيلون ماسك تعليق العديد من حسابات الصحفيين الأمريكيين، ووصفت هذا القرار بأنه "سابقة خطيرة".

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوجاريك: "نحن منزعجون جدا للتعليق التعسفي لحسابات صحفيين على "تويتر". يجب عدم إسكات اصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية".

وأضاف دوجاريك: "إن القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحفيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية وحتى أسوأ" من ذلك.

المصدر: "أ ف ب"