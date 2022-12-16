"تويتر" يعاقب عددا من الصحافيين دون سابق إنذار

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن موقع "تويتر" علق دون سابق إنذار، حسابات صحافيين يغطون أخبار صناعة التكنولوجيا بما في ذلك أخبار موقع التويتر ومالكه الجديد إيلون ماسك.

وحسب الموقع فإن الحسابات التي تم تعليقها هي التالية: مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" لأخبار التكنولوجيا ريان ماك، مراسل التكنولوجيا في صحيفة "واشنطن بوست" درو هارويل، الصحفي آرون روبار، مراسل CNN للسياسة والتكنولوجيا دوني أو سوليفان، مات بيندر مراسل التكنولوجيا في موقع Mashable، المعلق الرياضي والسياسي كيث أولبرمان، مراسل تكنولوجيا Intercept ميكا لي، وكبير المراسلين الوطنيين لإذاعة صوت أمريكا ستيف هيرمان.

وينص الإشعار الذي يظهر على الحسابات المعلقة على ما يلي: "يعلق تويتر الحسابات التي تنتهك قوانينه".

وردا على تغريدة حول تعليق الحسابات، أشار ماسك إلى أن الحسابات انتهكت سياسة doxxing على "تويتر"، والتي كشف عنها بعد تعليق حساب كان يتتبع طائرته الخاصة.

وزعم أن العديد من حسابات الصحفيين المعلقة قد غردت روابط إلى متعقب الطائرة، مبينا أن"الحسابات المنخرطة في استقصاء المعلومات تحصل على تعليق مؤقت لمدة 7 أيام".

Same doxxing rules apply to “journalists” as to everyone else — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

المصدر: axios