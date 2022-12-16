مصدر: الجيش الأوكراني يطلق النار على مدنيين في أرتيموفسك

قال مصدر أمني مطلع، إن عسكريين أوكرانيين أطلقوا النار على اثنين من المدنيين في مدينة أرتيموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت).

وأضاف المصدر في حديث لمراسل "نوفوستي": تم تصوير شريط فيديو للحادث في نهاية نوفمبر الماضي. وأرسله أحد الذين تمكنوا من مغادرة المدينة". ويؤكد صاحب الشريط أنه أيضا من أرتيموفسك، لكنه تمكن من الخروج من المدينة.

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ووفقا للتعليق المرفق بالشريط، وقع خلاف بين السكان المحليين والعسكريين الأوكرانيين بعد رفض السكان تسليم مسكنهم للجيش الأوكراني.

وأضاف المعلق: "يبعد خط الجبهة عن بلدتنا عدة كيلومترات، وبعد تراجع القوات الأوكرانية من إحدى الضواحي قرروا التمركز عندنا. أخذوا يمرون على البيوت مستعرضين قوتهم وطالبوا السكان بالتخلي عن منازلهم ولكن البعض رفض ذلك. وفي اليوم الثاني، هجم هؤلاء الأوغاد على الجيران وهذا ما فعلوه بهم. كنت أعرفهم، لقد كانوا أناسا طيبين. باختصار، بحلول المساء بات كل الشارع تحت سيطرتهم".

تقع مدينة أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

المصدر: نوفوستي