قال دميتري جوريتسكي، الذي هرب من صفوف الجيش الأوكراني، إن مرتزقة أجانب من ذوي البشرة السوداء، مارسوا عمليات نهب في قرية كورديوموفكا بجمهورية دونيتسك.

ووفقا له لم تسلم من هؤلاء المرتزقة حتى الدراجات الهوائية والنارية الموجودة لدى السكان المحليين.

وتم الإعلان عن تحرير كورديوميفكا (الواقعة بين أرتيوموفسك ومايورسك) من القوات الأوكرانية لأول مرة في 30 نوفمبر، ثم أكدت وزارة الدفاع الروسية هذا الخبر.

وأضاف جوريتسكي: "في يومي 26 و 27 (نوفمبر)، وصلت إلى المنطقة قوات فاغنر. وقبل أسبوع من ذلك قدمت إلينا عناصر من المرتزقة. جميعهم من أصحاب البشرة السوداء ويتحدثون بلغة غريبة. بقوا عندنا 3 أيام وكان عددهم كبيرا. سرقوا دراجة نارية من أحد أقربائي. سرقوا كل ما يمكن حمله".

وذكر العسكري الفار، أن المرتزقة وصلوا إلى المنطقة لتعزيز المواقع الأوكرانية بعد أن اخترقت القوات الروسية الخطوط الدفاعية.

وبحسب قوله، كان الأجانب مسلحين ببنادق آلية غير مألوفة وكانوا يرتدون زي التمويه الأسود، واستخدموا المواقع المدنية كنقاط نارية.

وقال: "لدينا ملجأ في وسط القرية به متجر، وهو مبنى من طابقين، نصبوا هناك مدافع هاون".

في وقت سابق، أبلغ سكان كورديوميفكا كذلك عن عمليات نهب من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي