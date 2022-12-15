بعد 7 سنوات من آخر زيارة لرئيس أمريكي.. بايدن يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، في جولة ستكون الأولى لرئيس أمريكي منذ عام 2015.

وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن الخميس: "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا"، بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته، حسب وكالة "فرانس برس".

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وأضاف موجها الكلام لقادة 49 دولة إفريقية حضروا القمة الأمريكية الإفريقية: "أنا حريص على زيارة قارتكم.. كما أخبرت البعض منكم، لقد دعوتوني إلى بلدانكم، وقلت انتبهوا لما تتمنونه لأنني قد أحضر".

وذكر الرئيس الأمريكي إن السيدة الأولى جيل بايدن، ونائبته كامالا هاريس، سيزوران إفريقيا، بالإضافة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومسؤولين إداريين آخرين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هذه التحركات تعكس عمل إدارة بايدن على تعزيز العلاقات في إفريقيا جنوب الصحراء واستعادة الثقة وسط نفوذ متزايد من روسيا والصين في المنطقة.

جدير بالذكر باراك أوباما هو آخر رئيس أمريكي زار القارة الإفريقية في الـ 24 من يوليو 2015، حيث زار في البداية كينيا ثم إثيوبيا.

وركز أوباما في رحلته إلى إفريقيا على مبادرات أمنية واقتصادية مع سعيه حينها لترسيخ التواجد الأمريكي في القارة السمراء.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية