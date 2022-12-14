بايدن يؤكد أهمية إقامة "شراكة" مع إفريقيا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام قادة 49 دولة إفريقية في قمة في واشنطن اليوم الأربعاء، إلى إقامة "شراكة" كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح "النجاح" للعالم.

وفي كلمة ألقاها، حض بايدن على "شراكات ليس لإرساء التزام سياسي وتعزيز التبعية، بل لتحفيز النجاح المشترك والفرص".

وتابع: "عندما تنجح إفريقيا، تنجح الولايات المتحدة..العالم كله ينجح".

وتطرق بايدن في حدثه عن بعض ملامح المشاريع الأمريكية في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تناهز قيمتها الاجمالية 55 مليار دولار، من بينها 100 مليون دولار للطاقة النظيفة.

كما أعلن عن التزامات للقارة قدمتها شركات من بينها استثمار شركة فيزا الرائدة في مجال بطاقات الائتمان مليار دولار.

المصدر: "فرانس برس"