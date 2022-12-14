رئيسة كوسوفو توقع على طلب انضمام  بلادها إلى الاتحاد الأوروبي

وقعت رئيسة جمهورية كوسوفو، غير المعترف بها، فيوزا عثماني، وعدد من مسؤولي حكومتها على طلب بلادها العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وفقا لراديو وتلفزيون كوسوفو RTK، وقع على الطلب كل من رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، ورئيس البرلمان، جلاوك كونيوفتسا.

ومن جهته، أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، في وقت سابق، أن طلب كوسوفو المتوقع للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في الـ 15 من ديسمبر، يعتبر انتهاكا صارخا "لاتفاقية واشنطن" الموقعة بين بلغراد وبريتيشا في العاصمة الأمريكية في الـ 4 من سبتمبر 2020.

إقرأ المزيد

ونصت اتفاقية "واشنطن" على توقف كوسوفو عن التقدم بطلبات الانضمام للمنظمات الدولية، مقابل تعليق بلغراد ضغطها على دول العالم، إلغاء اعترافها باستقلال كوسوفو.

وفي أوائل أغسطس 2021، رفض برلمان كوسوفو الاعتراف ببنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

يذكر أن إقليم كوسوفو، أعلن استقلاله عن صربيا من طرف واحد في شهر فبراير من العام 2008، وعمل بنشاط خلال السنوات الأخيرة، للانضمام للمنظمات الدولية، بما في ذلك اليونسكو والانتربول.

يشار إلى أن أكثر من 60 دولة، بينها روسيا، والهند، والصين، وكذلك خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يعارضون الاعتراف باستقلال كوسوفو.

المصدر: تاس