فوتشيتش يتهم واشنطن وبريشتينا بخرق الاتفاقيات بشأن كوسوفو

اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الولايات المتحدة وبريشتينا، بخرقهما الاتفاقيات التي تم التوصل إليه بشأن كوسوفو، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ أي منها.

وعقد فوتشيتش مجلس الأمن القومي في وقت سابق اليوم، عقب تهديدات من سلطات ألبان كوسوفو بإزالة الحواجز الصربية بالقوة في شمال الإقليم.

وشدد على أن بلغراد، ستواصل الكفاح بشأن قضية كوسوفو وميتوهيا بكل الوسائل القانونية، وأضاف أن بريشتينا يجب أن تشكل مجتمعا للصرب وفقا لاتفاقية بروكسل لعام 2013.

ودعا زعيم أكبر حزب في القائمة الصربية جوران راكيتش، صرب كوسوفو إلى الحفاظ على السلام والهدوء والسماح بنقل مهام سيادة القانون لبعثة الاتحاد الأوروبي "إيوليكس"، وقوة كوسوفو التابعة "للناتو" بالمرور عبر المتاريس على الطرق في شمال الإقليم.

المصدر: نوفوستي