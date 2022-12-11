الرئيس الصربي يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي بعد تهديدات كوسوفو

دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مجلس الأمن القومي إلى الانعقاد بعد تهديدات من سلطات ألبان كوسوفو، بإزالة المتاريس التي أقامها الصرب شمال المنطقة بالقوة.

ووفقا لإذاعة وتلفزيون صربيا، يتوقع أن يظهر فوتشيتش في كلمة على الهواء، بسبب تهديدات ألبين كورتي الأخيرة بأنه سيهاجم الصرب عند المتاريس في المساء بكل الوسائل المتاحة، بعد جلسة مجلس الأمن القومي الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس وزراء جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد ألبين كورتي، وحدة "الناتو" التابعة لقوة حفظ السلام في كوسوفو، إلى إزالة متاريس صرب كوسوفو من الطرق في شمال الإقليم.

وأوضح أنه يتوقع ردا من قيادة "الناتو" بحلول مساء اليوم، وبحسب قوله، في حالة الرفض، فإن قوات أمن كوسوفو مستعدة لتنفيذ العملية بنفسها.

ودعا زعيم أكبر حزب في القائمة الصربية جوران راكيتش، صرب كوسوفو إلى الحفاظ على السلام والهدوء والسماح بنقل مهام سيادة القانون لبعثة الاتحاد الأوروبي "إيوليكس"، وقوة كوسوفو التابعة "للناتو" بالمرور عبر المتاريس على الطرق في شمال الإقليم.

المصدر: نوفوستي