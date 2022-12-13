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بوتين: روسيا لن تسمح لأي شخص بتشويه سمعة أبطالها

أخبار العالم

بوتين: روسيا لن تسمح لأي شخص بتشويه سمعة أبطالها
RT
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تسمح لأي شخص بتشويه سمعة أبطالها، والافتراء عليهم، وستكون المعرفة الراسخة والحقيقة والحب بمثابة السلاح الرئيسي ضد التضليل الإعلامي.

وفي رسالة بالفيديو في حفل توزيع الجوائز للفائزين بجائزة "المعرفة" أشار بوتين أنه: "لن نسمح لأي شخص بتشويه سمعتهم والافتراء عليهم، وسيظل سلاحنا الرئيسي ضد التضليل والأكاذيب هو المعرفة الراسخة والحقيقة والحب لروسيا".

ووصف بوتين المعرفة والحقيقة والمحبة لروسيا بأنها الوسيلة الرئيسية لمكافحة الأكاذيب والمعلومات المضللة الموجهة ضد تاريخ البلاد.

وأضاف أنه يعتمد على مساهمة مجتمع "المعرفة" في التنمية الوطنية والسيادية لروسيا في جميع المجالات، بما في ذلك حماية الحقيقة، والتاريخ، والأبطال ومن يعملون بجد من أجل الوطن.

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المصدر: نوفوستي 

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