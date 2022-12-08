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بوتين مربتا على كتف أحد أبطال روسيا: كن هادئا !.. كلنا هنا أهلك (فيديو)

مجتمع

بوتين مربتا على كتف أحد أبطال روسيا: كن هادئا !.. كلنا هنا أهلك (فيديو)
Globallookpress Mikhail KlimentyevKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحد الضباط المكرمين بلقب "بطل روسيا" خلال حفل تسليم ميدالية "النجمة الذهبية" لأبطال روسيا.

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وكان الضابط الذي تم تكريمه يلقي كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: "في هذه الأوقات الصعبة، نحن مقاتلي روسيا على استعداد لتعزيز مجد الأسلحة الروسية بكل شرف، وألا نخزي ذكرى أسلافنا"، حينها توقف عن الكلام لسبب ما، فاقترب منه بوتين، ليشد من أزره قائلا: لا تتعجل! كن هادئا، كلنا هنا أهلك.

وتابع الضابط الشاب: "على الرغم من كل الصعوبات، سنكمل مهمتنا وسنقضي على تلك العدوى النازية، التي تحاول تقسيم شعوبنا، ومحو تاريخنا المشترك. النصر لنا".

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في حفل منح الجنود والضباط المتطوعين المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ممن أظهروا شجاعة وبسالة استثنائية خلال القتال، وحصلوا على لقب "بطل روسيا".

المصدر: RT

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