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ريابكوف: المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في اسطنبول كانت عملية

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ريابكوف: المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في اسطنبول كانت عملية
Legion-Media
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في اسطنبول كانت عملية، لكن لم يتم إحراز تقدم بشأن الموضوعات الرئيسية.

وأشار ريابكوف، إنه لم يتم إحراز تقدم بعد بشأن الموضوعات الرئيسية.


وذكر ريابكوف: "نحن نقيّم المشاورات على أنها مفيدة، لكن توجد صعوبات في نفس الوقت، والتقدم ضئيل، وبشكل عام، يتعلق بالمسائل الثانوية، ولا يوجد تقدم بشأن القضايا الرئيسية التي تتعلق بعمل الوكالات الأجنبية، وحالات التأشيرات، وتناوب الموظفين".

وأكد ريابكوف في وقت سابق، أن اجتماعا بين روسيا والولايات المتحدة يعقد في اسطنبول على مستوى مديري الإدارات المعنية لبحث العوامل المثيرة للقلق في العلاقات الثنائية.
وشدد في الوقت نفسه، على أن هذه المفاوضات ليست إشارة سياسية لاستئناف الحوار مع الزملاء الأمريكيين حول القضايا الرئيسية.

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المصدر: تاس

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