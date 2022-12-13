ريابكوف: دبلوماسيون روس يجبرون على مغادرة الولايات المتحدة في أوائل عام 2023

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه ستضطر مجموعة من الدبلوماسيين الروس لمغادرة الولايات المتحدة في أوائل عام 2023، وسترد روسيا على ذلك وليس بالضرورة بشكل مماثل.

وأشار ريابكوف: "بالطبع، نرى التعليمات الصادرة عن الإدارة الأمريكية، لذلك ستضطر مجموعة معينة من موظفينا لمغادرة الولايات المتحدة من زملائنا ورفاقنا الذين هم في رحلة عمل، الإدارة الأمريكية تفرض قواعد اللعبة الخاصة بها في هذا المجال، وسوف نرد على ذلك، ونستجيب دائما وفقا لمبدأ "العين بالعين"، وليس بالضرورة بشكل مماثل".

ويوضح ريابكوف، إن اللوم في سلسلة الطرد المتبادلة المستمرة للموظفين الدبلوماسيين يقع على عاتق الولايات المتحدة، وقال: "إنهم يشتكون من عدم وجود عدد كاف من الموظفين هنا، هم المسؤولون فيما يحدث".

ووضح ريابكوف، إن الولايات المتحدة حولت عمل الدبلوماسيين إلى وسيلة للضغط على روسيا.



ولم يذكر ريابكوف، عدد الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين سيغادرون موسكو مطلع العام المقبل.

وقال: "نحن نراقب عن كثب مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين هنا وفقا لمتطلباتنا، ولست مستعدا للقول الآن كم عدد الأشخاص الذين سيغادرون موسكو في مطلع العام، أو في شهر يناير، لا يهم إلى حد كبير، بحيث يتم التحكم في كل شيء".

واختتم ريابكوف بالقول: "ليس هناك نوع من الغفلة من جانبنا لمثل هذه القصص والحوادث".

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المصدر: تاس