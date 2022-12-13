أردوغان: تركيا عازمة على إقامة "المنطقة الآمنة" على الحدود مع سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم تركيا على إقامة "المنطقة الآمنة" بعرض 30 كلم على الحدود السورية.

وقال أردوغان للصحفيين الثلاثاء قبيل التوجه إلى تركمانستان، حيث يشارك في قمة ثلاثية مع نظيريه التركماني والأذربيجاني يوم الأربعاء: "أقول دائما إن أماكن ومواعيد مثل هذه العمليات لا تعلن عنها".

وتابع: "وفي الوقت ذاته الأهداف معروفة انطلاقا من مذكرة سوتشي والاتفاقات التي توصلنا إليها مع بوتين. وأنا ذكّرته بذلك"، مشيرا إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الروسي.

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وأضاف الرئيس التركي: "طلبنا منهم (من الروس) دعما في ما يتعلق بإمكانية اتخاذ قرارات مشتركة وربما تنفيذها".

وأكد أن "هدفنا معروف، وهو إقامة منطقة آمنة بعرض 30 كلم على امتداد حدودنا الجنوبية، التي يصدر منها الخطر الإرهابي. وقد تصاعد في الفترة الأخيرة، ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي في مثل هذا الوضع".

وأشار إلى أن أي حل وسط في ما يتعلق بـ"الخطر الإرهابي" غير ممكن، وأن أنقرة لا تنوي "طلب إذن من أحد للتصدي لهذا الخطر".

المصدر: وكالات