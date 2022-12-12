أردوغان: تركيا تهدف إلى ضمان أمن الحدود وإحباط "المخططات الغادرة"

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن تركيا تهدف إلى إكمال الخط الأمني على حدودها، بهدف إحباط "المخططات الغادرة والعدائية".

وقال أردوغان في كلمة ألقاها عقب اجتماع مجلس الوزراء: "بإكمال الخط الأمني ​​على حدودنا، سنحبط مرة أخرى المخططات الغادرة والعدائية".

ومنذ 20 نوفمبر، تشن تركيا عملية جوية ضد الجناح السوري لـ "حزب العمال الكردستاني" في شمال سوريا، وتم الإبلاغ عن ضربات على مدينة كوباني، وكذلك في شمال العراق، ووصف أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

المصدر: نوفوستي