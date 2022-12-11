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أردوغان: أمريكا لم تستجب لتحذيراتنا وهم يرتكبون خطأ بحقنا.. سنقضي على التهديدات بالوقت المناسب

أردوغان: طائراتنا الحربية ومسيراتنا ستضرب أثينا إذا لم تتوقف اليونان عن الاستفزازات

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أردوغان: طائراتنا الحربية ومسيراتنا ستضرب أثينا إذا لم تتوقف اليونان عن الاستفزازات
AFP
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إنه إذا لم تهدأ اليونان (تتوقف عن الاستفزازات)، فإن الطائرات الحربية والمسيرات التركية المسلحة ستضرب أثينا".

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وفي التفاصيل، أوضح أردوغان قائلا: "اليونان تخاف من طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة من دون طيار..يقولون إنها ستضرب أثينا..إذا لم يهدأوا (يتوقفوا عن الاستفزازات) سنضرب طبعا..تركيا لا تعبث بهذه القضايا".

وقال أردوغان: "أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان، فعندما تتحدث عن صاروخ "طيفون" تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا".

المصدر: RT

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