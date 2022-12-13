ريابكوف: ستتم مناقشة زيارة مادورو لروسيا في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الروسية الفنزويلية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه ستتم مناقشة زيارة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لروسيا خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى.

وتعليقا على آفاق زيارة الرئيس الفنزويلي لموسكو، دعا ريابكوف إلى تأجيل الموضوع حتى انتهاء أعمال اللجنة الحكومية الدولية.

وقال ريابكوف: "الزيارة الحالية لوفد روسي إلى اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى ستتم، ثم بعد ذلك سنتحدث عن الموضوع".

وأكد ريابكوف، أن برنامج زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، لا يزال قيد التشكيل.

ووفقا لنائب الوزير، فإنهم يخططون أيضا لمناقشة "الكثير من القضايا" في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية، بما في ذلك التفاعل في شكل مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة، حيث تلعب روسيا وفنزويلا دورا رئيسيا، وذكر أنه "مؤخرا عقد في طهران اجتماع نواب وزراء الخارجية، بهذه الصيغة، وهي دول تناضل من أجل ضمان المساواة السيادية لجميع المشاركين في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لإتاحة الفرصة لهم لاختيار مسارهم بشكل مستقل".



وأضاف ريابكوف، أن دور فنزويلا في حركة عدم الانحياز مهم بالنسبة لروسيا وقال: "سنجري محادثة جادة معهم حول الوضع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بحيث يوجد هناك عمليات غامضة تجري"، وأكد أن "زيارة رئيس كوبا لروسيا، كانت مثمرة للغاية".

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المصدر: تاس