مركز الإحصاء البريطاني: ارتفاع أعداد المتقاعدين الباحثين عن فرص عمل بسبب غلاء المعيشة

سجل مركز الإحصاء البريطاني، ارتفاعا ملحوظا في أعداد المتقاعدين، الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما، والباحثين عن فرص للعمل، بسبب ارتفاع أسعار المعيشة.

وأجرى المركز مقارنة اقتصادية بينت أن الاقتصاد البريطاني شهد منذ العام 1971 انخفاضا في معدل الركود، بينما تسببت جائحة كورونا بارتفاع معدل الركود، وفي الفترة ما بين أغسطس – أكتوبر 2022 عاد وانخفض من جديد.

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وأوضح المركز، أن أعداد العاطلين عن العمل والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 – 64 عاما انخفضت في الفترة ما بين يوليو – أكتوبر 2022، حيث انخرط قرابة الـ 63 ألف شخص في العمل بينهم 41 ألفا تزيد أعمارهم عن الـ 50 عاما.

المصدر: نوفوستي