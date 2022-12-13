إسرائيل.. اكتشاف عملات معدنية عمرها 2200 عام

أفادت سلطة الآثار الإسرائيلية، أنها اكتشفت صندوقا خشبيا يحتوي على 15 قطعة نقدية فضية، مدفونا في كهف بالقرب من البحر الميت، يعود لما قبل حوالي 2200 عام.

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية إن الصندوق يحتوي على طبقة من التربة تخفي قطعة قماش صوفية أرجوانية تغطي العملات المعدنية المرتبة في الجزء السفلي منها. تم تحديد العملات المعدنية على أنها رباعيات فضية تم سكها بين 176 و 170 قبل الميلاد، في عهد بطليموس السادس، ملك مصر.

وبحسب الباحثين، فإن الرجل الذي فر إلى الكهف ومعه كنزه كان يخطط بالتأكيد للعودة. في الواقع، فإن قيمة العملات المعدنية ستعادل حوالي 30 ألف شاكل إسرائيلي (حوالي 8300 يورو) اليوم، ومن المحتمل أنه قُتل في معركة ضد اليونانيين السلوقيين.

وفي السياق قال عالم الآثار في سلطة الآثار الإسرائيلية الدكتور إيتان كلاين:"هذا اكتشاف فريد وغير مسبوق. إنه أول دليل أثري على أن كهوف صحراء يهودا استخدمت كملاذ وقاعدة خلفية من قبل المتمردين اليهود خلال ثورة المكابيين".

المصدر: i24 news