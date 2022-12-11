اكتشاف أكثر من 60 مقبرة من العصر الروماني في غزة (صور)

أعلنت وزارة الآثار والسياحة بقطاع غزة اليوم الأحد، اكتشاف أكثر من 60 مقبرة في موقع دفن قديم يعود إلى العصر الروماني.

وتقوم أطقم العمل بالتنقيب في الموقع منذ اكتشافه في يناير الماضي، أثناء الاستعدادات للتنفيذ مشروع إسكان بتمويل مصري.

ووفقا لهيام البيطار، الباحثة في وزارة الآثار والسياحة بغزة: "تم التعرف على إجمالي 63 قبرا، مجموعة من العظام والتحف من مقبرة واحدة ترجع إلى القرن الثاني".

AP Fatima Shbair

AP Fatima Shbair

AP Fatima Shbair

AP Fatima Shbair

وأضافت البيطار، أن الوزارة تعمل مع فريق من الخبراء الفرنسيين لمعرفة المزيد عن الموقع، ويقوم العمال بنخل التربة وإزالة أكوام التراب بعربات يدوية.

وعلى الرغم من أن المقبرة القديمة مغلقة حتى الآن أمام الجمهور، فقد استمر البناء في مشروع الإسكان وتحيط بالموقع مبان سكنية.

وتشتهر غزة، وهي جيب ساحلي يقطنه أكثر من مليوني شخص، بتاريخها الثري النابع من موقعها على طرق التجارة القديمة بين مصر وبلاد الشام.

لكن هجمات القوات الإسرائيلية والحصار والأزمات والنمو الحضري السريع في المنطقة المزدحمة والضيقة، كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم حماية الكنوز الأثرية في غزة.

المصدر: أ ب