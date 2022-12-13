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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى إمدادات الكهرباء من أوروبا

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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى إمدادات الكهرباء من أوروبا
Globallookpress Igor GolovniovKeystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا بحاجة إلى إمدادات الكهرباء من أوروبا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة، بحجم يصل إلى 2 غيغاوات.

وتابع زيلينسكي خلال خطاب له بالفيديو في مؤتمر لمساعدة أوكرانيا في باريس اليوم الثلاثاء: "نحتاج إلى دعم طارئ من نظام الطاقة الأوروبي حتى نهاية موسم التدفئة على الأقل، أي توفير الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بحجم يصل إلى 2 غيغاوات، وقد يكلف هذا الدعم حوالي 800 مليون يورو بالأسعار الجارية".

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من جانبه قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس سميغال، في وقت سابق إن جميع محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى 40% من مرافق شبكة الجهد العالي تضررت في البلاد.

وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية قد قالت إن كييف توقفت في 11 أكتوبر عن تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي، نظرا للهجمات الصاروخية الروسية التي تتعرض لها، حيث صرح رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية Ukrenergo فلاديمير كودريتسكي بأن أوكرانيا تطور آلية لاستيراد الكهرباء من أوروبا، ومن الممكن استيراد ما يصل إلى 600 ميغاوات.

وقد بدأت الهجمات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية من جانب القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر الماضي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وقد شنت القوات الروسية الضربات على مرافق الطاقة الكهربائية والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية في جميع أنحاء البلاد. وفي محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، 11 ديسمبر الجاري، قال زيلينسكي إن 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد دمرت.

المصدر: نوفوستي

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