بيسكوف: الفيروسات تصيب الجميع بمن فيهم أفراد الطاقم الرئاسي

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى انتشار الإنفلونزا في البلاد، وأن الفيروسات تصيب الجميع بمن فيهم أفراد الطاقم الرئاسي.

وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها للإنفلونزا، حيث نعايشها منذ سنين والجميع طبعا يتقيدون بمعايير الوقاية... هذا أمر اعتيادي، الكثيرون يتعرضون للإصابة، والكثيرون من العاملين في إدارة الكرملين أصيبوا بالإنفلونزا".

ولفت بيسكوف إلى استمرار قيود الوقاية من الفيروس في الكرملين بما فيها ارتداء الكمامات، وتلقي اللقاحات.

المصدر: "نوفوستي"