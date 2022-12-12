بيسكوف: إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تشهد انتشارا واسعا لإنفلونزا الخنازير، وأن الفيروس أصاب عددا من أفراد الطاقم الرئاسي.

وحث بيسكوف المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى ضرورة ارتداء الكمامات، وتلقي اللقاحات.

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كما أشار وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، إلى انتشار إنفلونزا الخنازير في 74 منطقة في روسيا، وأكد على ضرورة تلقي اللقاحات الوقائية.

المصدر: نوفوستي