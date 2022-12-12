بوتين لا يخطط لعقد مؤتمره الصحفي السنوي هذا العام

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس فلاديمير بوتين ليس مخططا له قبل حلول العام الجديد.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس سيحاول إيجاد فرصة للتواصل مع الصحفيين من منبر الكرملين.

إلى ذلك كان بيسكوف قد قال في تصريحات سابقة بأنه سيتم تحديد موعد مؤتمر بوتين الصحفي التقليدي الكبير بعد تحديد مواعيد خطاب الرئيس أمام الجمعية الفيدرالية الروسية.

وعقد الرئيس فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا كبيرا أمام حشد من الإعلاميين من روسيا وبحضور شخصيات سياسية، في 23 ديسمبر من العام الماضي.

والمؤتمر الصحفي التقليدي الموسع للرئيس هو حدث سنوي يعقد منذ عام 2001، يجيب فيه عن أسئلة الصحفيين، ويتطرق فيه إلى القضايا ذات الأهمية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في البلاد، بالإضافة إلى بعض المسائل الملحة الدولية والإقليمية.

المصدر: نوفوستي