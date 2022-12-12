بوشيلين: 70% من مارينكا باتت تحت سيطرة القوات الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucrb
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوات الروسية والقوى المتحالفة باتت تسيطر على 70% من مدينة مارينكا في دونيتسك.
وأضاف بوشيلين عبر منشور: ""داخل مارينكا، هناك معارك دائرة.. حوالي 70 ٪ من مارينكا تحت سيطرة وحداتنا بالفعل".
في 7 ديسمبر، أعلن بوشلين بدء التحرير التدريجي لمارينكا من القوات الأوكرانية. وكانت القوات الأوكرانية قد اتخذت مارينكا كنقطة ارتكاز لقصف واستهداف مدينة دونيتسك.
المصدر: نوفوستي