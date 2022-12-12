نتنياهو لـ13 سفيرا أمميا: من الممكن التوصل إلى اتفاقيات سلام جديدة
AFP
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أنه من الممكن أن تتوصل تل أبيب إلى اتفاقيات إبراهيمية (اتفاقيات سلام) جديدة.
وفي التفاصيل، اجتمع بنيامين نتنياهو مع بعثة من 13 سفيرا أمميا في إطار زيارة لهم إلى إسرائيل والإمارات، حيث جاء ذلك بمبادرة من سفير إسرائيل في الأمم المتحدة غلعاد إردان، وبالتعاون مع السفيرة الإماراتية في الأمم المتحدة لانا نسيبة.
وفي حديثه إلى السفراء، سلط نتنياهو الضوء على "الأهمية التاريخية لاتفاقيات إبراهيم وعن المحاولات المتواصلة لإيران التسلح بسلاح نووي"، كما تحدث عن إمكانية مضاعفة التعاون أكثر مع إسرائيل والتوصل إلى اتفاقيات إبراهيمية جديدة.
المصدر: "I24"