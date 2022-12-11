وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة برصاصة في الرأس أطلقها جنود إسرائيليون عليها خلال اقتحام جنين

أعلنت وزارة السلطة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، مقتل طفلة برصاصة في الرأس أطلقها جنود إسرائيليون عليها خلال اقتحام مدينة جنين.

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وأكدت وزارة الصحة "استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية قد اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين، واعتقلت 3 شبان فلسطينيين.

فيما شهدت المدينة اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين من كتيبة جنين في"سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية