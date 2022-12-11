قوة خاصة إسرائيلية تقتحم جنين وتشتبك مع مسلحي"سرايا القدس" (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين، واعتقلت الشاب ثائر أبو عمشة من الحي الشرقي للمدينة.

وقالت كتيبة جنين في"سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي": "مجاهدونا يخوضون اشتباكا عنيفا ويستهدفون قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وأشارت قناة "فلسطين اليوم"إلى "إصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين".

وأوضحت أن تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين"، وسط اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.

المصدر: RT