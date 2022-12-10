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القوات الإسرائيلية تقمع احتفالات الفلسطينيين وفرحهم بفوز المنتخب المغربي في كأس العالم (فيديوهات)

الرياضة

القوات الإسرائيلية تقمع احتفالات الفلسطينيين وفرحهم بفوز المنتخب المغربي في كأس العالم (فيديوهات)
AFP
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية عملت على قمع احتفالات الفلسطينيين في القدس فرحة بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في دوري الربع نهائي من كأس العالم في قطر.

وأفادت قناة "فلسطين اليوم" بأن "الاحتلال اعتدى على الشبان في منطقة باب العامود خلال احتفالهم بفوز المنتخب المغربي".

وأشارت شبكة "قدس" الإخبارية إلى "اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في شعفاط بالقدس خلال الاحتفالات بتأهل المنتخب المغربي، ووقف حركة القطار الإسرائيلي.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على البرتغال (1-0) على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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