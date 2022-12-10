شاكيرا تنشر تدوينة مثيرة بعد فوز المغرب على البرتغال وبلوغه نصف نهائي المونديال

نشرت المطربة الكولومبية شاكيرا، تغريدة تدعم فيها المنتخب المغربي بعد بلوغه نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 في إنجاز عربي وإفريقي تاريخي.

وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال، وذلك بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 1-0، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر، اليوم السبت.

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وشاركت شاكيرا فرحتها بتأهل المغرب من خلال تغريدة عبر موقع "تويتر" دعمت فيها المنتخب الإفريقي وكتبت: "هي لإفريقيا هذه المرة"، ووضعت علم المغرب.

ومن المعروف أن عبارة "This time for Africa" كانت من ضمن كلمات أغنية "Waka Waka" التي غنتها المطربة الكولومبية لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات