نشرت وول ستريت جورنال مقالة لــ دانييل مايكلز كتب فيها أن تكلفة الدعم الأمريكي المقدم لكييف سوف تزداد بسرعة بمرور الوقت.

يرى الكاتب أن تكلفة إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة تتزايد بسرعة وباتت تسترعي انتباه الجمهور الغربي بشكل متزايد.

بحسب الخبير "لقد قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا ما يقرب من 32 مليار دولار، تتضمن قرابة 20 مليار دولار من الأسلحة والمساعدات الأمنية الأخرى. وتزويدها بكل ما تطلبه من معدات عسكرية كان سيكلف أكثر من ذلك بكثير".

وفقا لمايكلز، المسألة تكمن فيما إذا كان لدى أنصار كييف الغربيين احتياطيات عسكرية كافية وقدرة سياسية تمكنهم من الاستمرار بالمشاركة في الصراع.

بعد بدء العملية الروسية الخاصة لتحرير دونباس ، خصصت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة. وأشارت موسكو مرارا إلى أن الغرب يسعى إلى إطالة أمد الصراع.

المصدر: ريا نوفوستي.