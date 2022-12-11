خيبة أمل أوكرانية بعد رفض ألمانيا إرسال سلاح مؤثر لقوات كييف

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنّ سلطات كييف لم تتمكن حتى الآن من الحصول على موافقة برلين لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وصرّح وزير الخارجية الأوكراني بذلك اليوم الأحد، لقناة ARD التلفزيونية الألمانية، مشيرا إلى أنه "حسب معلوماتي، لا توجد دبابات في قائمة (البضائع العسكرية التي سيتم توريدها)، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار بعد ولم يتم تقديم أي وعود، لكنّنا نعمل على ذلك."

يُشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن السفير الأوكراني في برلين أليكسي ميكيف، أن الطرفين توصلا لاتفاق بشأن توريد أسلحة إضافية إلى كييف، لكنّه لم يذكر أي تفاصيل.

هذا وتنوي كييف استلام دبابات "ليوربارد-2" من برلين، إلّا أن الحكومة الألمانية رفضت حتى الآن إقرار هذه الإمدادات.

المصدر: تاس