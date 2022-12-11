ارتفاع حصيلة قتلى جزيرة جيرزي إلى 5 و لا يزال 4 في عداد المفقودين

أعلنت شرطة جزيرة جيرزي الانجليزية اليوم الأحد، أن عدد القتلى في انفجار مبنى سكني واندلاع حريق ارتفع الى خمسة، ولا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال روبن سميث، قائد شرطة جيرزي، إن فرقا متخصصة تواصل البحث المكثف في المنطقة الواقعة بمدينة سانت هيلي، عاصمة جيرزي، وأن اكتمال التحقيقات قد يستغرق أسابيع.

وذكر سميث: "لا يزال هناك عدد من المفقودين، نعمل بناء على افتراض أنهم أربعة وأُبلغت عائلاتهم بهذا الأمر قبل سكان الجزر الآخرين وما زالوا يتلقون الدعم من ضباط متخصصين".

وخلف الانفجار تدمير بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في حوالي الساعة الرابعة من صباح السبت.

وأشار سميث إن الحادث نجم "على الأرجح" عن انفجار غاز، لكن ذلك لم يتأكد بعد.

وأضاف أنه استدعى رجال الإطفاء إلى المنطقة في الليلة السابقة بعد أن أبلغ السكان بتسرب الغاز و"الشرطة ستحقق فيما إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالسلامة في خطوط الغاز الطبيعي".

وذكرت السلطات اليوم الأحد إنها لم تعد تتوقع العثور على أحياء.

وأكد سميث: "لقد انتقلنا إلى مرحلة انتشال الضحايا، إنها لحظة للتفكير في العائلات".

ويشار إلى أن جيرزي، أكبر جزر القنال الإنجليزي، تتبع المملكة المتحدة وتتمتع بالحكم الذاتي وتقع قبالة ساحل شمال فرنسا في القناة.

وقالت شركة "آيلاند إنيرجي"، وهي مورد للغاز، إنها تعمل مع سلطات الإطفاء "لفهم ما حدث".

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المصدر: "أسوشيتد برس"