مقتل 3 أشخاص وفقدان آخرين في انفجار وحريق بجزيرة جيرزي البريطانية (فيديو)

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وبقي آخرون في عداد المفقودين بعد انفجار وقع في مبنى سكني بجزيرة جيرزي البريطانية قبالة سواحل شمال فرنسا.

ووقع الانفجار قبل الساعة الرابعة صباحا وجرى إخماد حريق نتج عنه.

وقال روبن سميث، كبير ضباط الشرطة في جيرزي، في مؤتمر صحفي: "يؤسفني أن أعلن أنه لدينا الآن ثلاث وفيات".

وذكر أن مبنى من ثلاثة طوابق "انهار تماما" ولحقت أضرار بمبنى مجاور.

ووصف المشهد بأنه "مدمر"، وحذر من احتمال وقوع المزيد من القتلى.



وأكد سميث إنه تم استدعاء فرق الإطفاء إلى المنطقة في الليلة السابقة بعد أن أبلغ السكان عن انتشار رائحة غاز و تم إجلاء ما بين 20 و30 شخصا.

وأضاف أن الشرطة ستحقق "فيما إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالسلامة أم لا" مع خطوط الغاز الطبيعي.

وقالت الشرطة في بيان إنه أثناء إخماد الحريق، كانت أجهزة الطوارئ تقوم بعمل مهم "في مكان الحادث و إن أجهزة الطوارئ ستواصل البحث عن ناجين خلال الليل".

ونصحت السلطات سكان جيرزي بالتماس رعاية الطوارئ في المستشفى فقط في حالة حدوث طوارئ طبية فعلية وتجنب منطقة الانفجار، التي تم تطويقها.

المصدر: أسوشيتد برس