الدفاع الروسية: أحبطنا هجمات للجيش الأوكراني وتم القضاء على نحو 200 جندي وتدمير منصات إطلاق صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولات الجيش الأوكراني لشن هجمات، والقضاء على نحو 200 من عناصره، بالإضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية أخرى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن القوات الروسية أحبطت محاولة هجوم للجيش الأوكراني في محور كراسنو-ليمان، وكبدته خسائر في الأرواح بلغت نحو 65 جنديا بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

وفي اتجاه دونيتسك شنت القوات الروسية هجوما وتمكنت من القضاء على نحو 40 جنديا وتدمير 3 عربات مصفحة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك دمرت القوات الروسية بطاريتا مدفعية ومنظومة لصواريخ "غراد".

كذلك تم استهداف وتدمير منظومة إطلاق صواريخ من نوع "بوك-إم1"، واعتراض 7 صواريخ من نوع "هيمارس" الأمريكية و"أوراغان".

يتبع ..