مدفيديف يشبه النخبة الأوكرانية النازية بـ "الكلاب الضالة"

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن أعداء روسيا لم يغرسوا جذورهم في أوكرانيا وحدها، وإنما في أوروبا واليابان وأستراليا، ونيوزيلندا، وأمريكا الشمالية.

وأوضح مدفيديف عبر "تلغرام"، أن قائمة هذه الدول أعلنت الولاء الدستوري للنازية الجديدة، مشيرا إلى أن "الأمر مع أوكرانيا أكثر صعوبة، كونها جزءا لا يتجرأ من روسيا".

وشبه مدفيديف النخبة الأوكرانية التي تخلت عن أصلها الروسي، وأعلنت روسيا عدوا لها بـ "الكلاب الضالة".

وأكد، أن بلاده تنتج أقوى الأسلحة بقواعد وأسس جديدة، لمواجهة توغل دول حلف الناتو، الداعم الأول لنظام كييف النازي، والمصر على التوسع باتجاه الحدود الروسية.

جاء ذلك ردا على تصريح وزير الأمن القومي عضو، مجلس الدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، بأن عدو بلاده نشر قواته في دونباس وصولا إلى فلاديفوستوك.

المصدر: لينتا + تاس