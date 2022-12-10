إدارة بايدن.. "مخاوف" بشأن توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن إدارة بايدن لديها "مخاوف" بشأن تلبية طلب أوكرانيا للحصول على ذخائر عنقودية، وهي أسلحة محظورة من قبل أكثر من 100 دولة.

وقال كيربي للصحفيين: "وفقا لسياستنا لدينا مخاوف بشأن استخدام تلك الأنواع من الذخائر" رافضا تأكيد أي طلب محدد من كييف.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" عن شخص مطلع على الوضع، إن طلب أوكرانيا للذخائر العنقودية هو مجرد واحد من العديد من الطلبات التي لا تفكر فيها إدارة بايدن، في الوقت الحالي، بنشاط.

وأشارت بأن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على الحظر الدولي، اتفاقية 2010 بشأن الذخائر العنقودية، ومع ذلك فإن الطلب "معقد لأسباب تتعلق بالبصريات" والمخاطر التي يتعرض لها المدنيون من الذخائر غير المنفجرة.

وأكدت أن الكونغرس قد فرض قيودا قانونية على قدرة واشنطن على نقل الذخائر العنقودية، مشيرا إلى الخطر على المدنيين.

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المصدر: "بوليتيكو"