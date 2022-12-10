أمريكيون غاضبون من حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

انتقد رواد موقع "تويتر" نشر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، منشورا أعلن فيه عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية الأمريكية لبلاده.

وطالب مستخدمو "تويتر" بتوضيح بالضبط ما يتم إنفاق ضرائبهم عليه، كما اتهموه هو والرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام الصراع لغسيل الأموال ولمصلحتهم الخاصة، مطالبين ببدء محادثات سلام مع موسكو.

وعلق أحد الرواد: "يرجى توضيح أين تذهب هذه المساعدة بالضبط. أعتقد أن العالم يود أن يعرف هذا".

وكتب آخر: "كييف حفرة لا نهاية لها".

وأضاف معلق: "ماذا عن اتفاقية السلام؟ كيف تعتقد أن كل هذا سينتهي؟ أنت لست في حالة حرب مع دولة ذات قوة أو موارد عسكرية مماثلة، أنت في حالة حرب مع ثاني أقوى جيش في العالم. يمكنهم الاستمرار في هذا لسنوات. أوقفوا إراقة الدماء واطلبوا السلام ".

"توقفوا عن غسل ضرائبنا!".

واشتكى آخر "إذا كان لدي خيار لإرسال ضرائبي، فلن تذهب بالتأكيد إلى أوكرانيا. أولا، سأعطيها للأمريكيين العاملين، ثم للفلسطينيين. لا تذهب أي من المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، واشتكى مستخدم آخر.

"هل يمكنني رؤية؟ أين تنفق أموالك؟".

Thankful to @POTUS for another security aid package. And for unwavering leading support 🇺🇦 in our fight against Russian aggression. No missile terror will stop our fight for freedom! It is important that the people of 🇺🇸 are side by side with the people of 🇺🇦 in this struggle. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2022

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي