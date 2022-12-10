كتب المحلل السياسي جوردان كوهين، والباحث جوناثان إليس ألين، في مقال بصحيفة The Hill ، أن تسريب الأسلحة الأمريكية من أوكرانيا لا يمكن إيقافه.

وأكد مؤلفا المقال أن الأسلحة التي نقلتها الولايات المتحدة إلى نظام كييف بدأت بالفعل بالانتشار في دول أخرى، على الرغم من حقيقة أن واشنطن كشفت في أكتوبر 2022 عن خطط تهدف إلى منع تسرب هذه الأسلحة خارج حدود أوكرانيا.

يشير المنشور إلى أن التعقب والتأكد من أن أوكرانيا لا يمكنها استخدام أي نظام صاروخي لجر الولايات المتحدة إلى صراع مع روسيا أمر صعب للغاية. كما هو الأمر نفسه مع ملايين الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إذ من المستحيل تماما مراقبتها، لأن القتال لا يسمح لواشنطن بإرسال خبراءها إلى الميدان لمراقبة الأسلحة.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي