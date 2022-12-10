قدمهما الزعيم الكوري الشمالي كهدية.. كلبا رئيس كوريا الجنوبية السابق يجدان منزلا جديدا

أفادت "يونهاب" نقلا عن مسؤولين في كوريا الجنوبية بأن الكلبين اللذين أهداهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للرئيس السابق مون جيه إن وجدا منزلا جديدا في حديقة حيوانات عامة.

وبحسب "يونهاب"، فقد أعاد مون جيه إن الكلاب إلى الحكومة في أوائل الشهر الماضي نظرا لأسباب قانونية ونقص الدعم من الحكومة.

ونقلت "يونهاب" عن مسؤول في حكومة مدينة غوانغجو قوله إن الأرشيف الرئاسي طلب نقل "سونغ كانغ" و"غومي" إلى حديقة حيوانات أوتشي في غوانغجو، على بعد 330 كيلومترا جنوب غرب سيئول.

وكان زعيم كوريا الشمالية قد قدم الكلبين، وهما كلب ذكر اسمه "سونغ كانغ" وكلبة أنثى تسمى "غومي" وكلاهما من سلالة "بونغ سان" الكورية الشمالية الأصلية، بعد قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في عام 2018.

وأوضحت "يونهاب" أنه بالرغم من قانون السجلات الرئاسية، كان من المفترض ألا تظل الكلاب مع الرئيس الكوري الجنوبي السابق بعد تقاعده لأنهما يصنفان قانونيا ضمن السجلات الرئاسية، وكان من المفترض إعادتهما إلى الأرشيف الرئاسي من حيث المبدأ، ولكن بقيت الكلاب مع مون بعد فترة ولايته بسبب عدم وجود مرافق لتربية الحيوانات، ومراعاة لاعتبارات الرفق بالحيوان، ومع ذلك، قرر مون إعادة الكلاب إلى الدولة، مؤكدا أن الإدارة الحالية لا تعدل مرسوم إنفاذ قانون السجلات الرئاسية الذي يسمح له بتربية الكلاب بالدعم اللازم كما وعدت الحكومة.

من جهتها، تخطط الحديقة لوضع الكلاب تحت إدارة خاصة لمنع حدوث مشاكل، مثل السرقة، وستسمح بعرضها للزوار بشكل محدود حتى الفترة الانتقالية الأولية، وفق "يونهاب".

المصدر: "يونهاب"