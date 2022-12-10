وسائل إعلام: الحكم بالسجن على شرطي سابق في قضية مقتل جورج فلويد

حكمت محكمة أمريكية، على ضابط الشرطة السابق ألكسندر كوينغ، المشارك في اعتقال المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، بالسجن 3 سنوات ونصف السنة بتهمة المساعدة والقتل غير العمد.

وقالت شبكة ABC: “جاي ألكسندر كوينغ، ضابط شرطة سابق في مينيابوليس كان يعتلي ظهر جورج فلويد بقدمه وقت اعتقاله في مايو 2020، حكم عليه يوم الجمعة بالسجن 3 سنوات ونصف السنة".

وبحسب القناة، "أقر كوينغ بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالمساعدة والتحريض على القتل غير العمد من الدرجة الثانية في أكتوبر كجزء من اتفاق مع النيابة العامة".

وبحسب وكالة "رويترز"، سيقضي كوينغ حكمين متزامنين، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في يوليو بتهم "فيدرالية تتعلق بقتل فلويد".

وسبق أن تم إدانة كوينغ رفقة زملائه توماس لين وتو تاو، قد أدينوا سابقًا بالفشل في توفير الرعاية الطبية وإيقاف ضابط شرطة آخر، ديريك شوفين، الذي أدين بالفعل بقتل فلويد أثناء محاولته اعتقاله في 25 مايو 2020 في مينيابوليس.

وحُكم على توماس لين بالفعل بالسجن لمدة عامين ونصف العام، وحُكم على شوفين بـ 20 عاما لانتهاكه حقوق فلويد بالإضافة إلى 22 عاما ونصف العام بتهمة القتل.

وأثار مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، على يد ضابط الشرطة الأبيض شوفين، احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نقاش عام حول الحاجة إلى إصلاح الشرطة.

المصدر: نوفوستي