أستراليا واليابان تسعيان إلى تنفيذ مناورات عسكرية "أكثير تعقيدا"

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس اليوم الجمعة، بعد اجتماع في طوكيو، أن أستراليا واليابان ستبحثان عن سبل لتنفيذ مناورات عسكريّة مشتركة "أكثر تعقيدًا".

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وجاء لقاؤه مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا الذي حضره أيضا وزيرا خارجية البلدين، في أعقاب توقيع اتفاق أمني ثنائي في أكتوبر، حيث اتفق البلدان حينها على التعاون في مجال الاستخبارات وتعميق العلاقات بينهما في مجال الدفاع، لمواجهة تعاظم قوّة الجيش الصيني.

وأوضح مارليس في طوكيو أن الاتفاق الأمني مع اليابان وكذلك الاتفاقات الأخرى تتيح "دفع التوافق الاستراتيجي بين بلداننا قدما".

وأضاف: "أمضينا اليوم في التفكير بسبل تفعيل هذا التوافق..هناك مجموعة كاملة من الفرص التي سنستغلها بالتعاون الوثيق بين جيشينا من أجل تنفيذ تدريبات أعلى مستوى وأكثر تعقيدا" مع اليابان.

كما رحبت أستراليا بـ"الوسائل" التي تتيح "ضمان عمل أستراليا والولايات المتحدة واليابان معًا في مجالاتٍ ثلاثة" هي الدفاع البري والدفاع البحري والدفاع الجوي.

من جهته، لم يعلق وزير الدفاع الياباني مباشرةً على الدعوة إلى المشاركة في مناورات ثلاثية في أستراليا، لكن هامادا قال: "التعاون بين أستراليا واليابان، وكذلك مع حليفتنا الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تتشارك معنا التفكير ذاته، له أهمّية حيوية لدفاعنا وأمننا".

المصدر: "فرانس برس"