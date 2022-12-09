اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من جيل جديد

أعلنت اليابان وإيطاليا وبريطانيا، عن مشروع مشترك لتطوير طائرة حربية مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035.

وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان إن طوكيو ولندن وروما ستبذل "جهدا طموحا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد" في إطار برنامج القتال الجوي العالمي GCAP (غلوبال كومبات اير بروغرام).

وفي وقت سابق أعلنت طوكيو سعيها لتعزيز استراتيجيتها الدفاعية.

واتخذت اليابان قرارا وصفته وسائل إعلام بغير المسبوق تمثل في تخليها عن إنتاج مقاتلة جديدة مع الولايات المتحدة بسبب عدم رغبة شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية في تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة.

وفي نفس السياق اختارت وزارة الدفاع اليابانية التعاون مع بريطانيا وإيطاليا كشريكين في مشروع المقاتلة الجديدة.

المصدر: أ ف ب