بوغدانوف: هناك العديد من مقترحات الوساطة لتسهيل تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

صرح نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بأن عددا من مقترحات الوساطة من شركاء روسيا، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، قدمت لمساعدة روسيا في تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

ورد نائب وزير خارجية روسيا، بالإيجاب على سؤال توضيح ما إذا كانت هناك بالفعل مقترحات محددة من شركاء روسيا، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة.

وقال بوغدانوف: "هناك العديد من المقترحات المختلفة. بما في ذلك من شركاء روسيا في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أعتقد أن الكثيرين سيكونون مستعدين لتوفير فرصهم. ونحن نقدر مثل هذه المقترحات".

وتأتي تصريحات بوغدانوف بعد تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، في مقابل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير.

المصدر: نوفوستي