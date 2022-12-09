وزارة العدل الأمريكية تنشر مرسوم العفو عن فيكتور بوت

نشرت وزارة العدل الأمريكية، مرسوما أصدره الرئيس جو بايدن بالعفو عن الروسي فيكتور بوت، ومنع بايدن بوت من العودة إلى الولايات المتحدة، وتقييد دخله من أعماله.

ووفقا لمرسوم بايدن: "يجب ألا يعود فيكتور بوت إلى الولايات المتحدة بعد إبعاده الطوعي أو غير الطوعي عن البلاد، كما يمنع من قبول أو تحقيق ربح مالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي نوع أو مبلغ، أو كتاب، أو فيلم أو عمل آخر، أو إنتاج إعلامي، بظروف التهمة الأولى الموجهة إليه أو تخفيف الحكم".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه يتعين على بوت التنازل عن المطالبات بالأموال التي تم الاستيلاء عليها أثناء التحقيق في الولايات المتحدة، وكذلك الدعاوى المحتملة بأي شكل من الأشكال ضد الولايات المتحدة وموظفي الإدارات الأمريكية.

وقال بايدن: "يجب ألا يرتكب بوت جرائم ضد الولايات المتحدة أو ينتهك القوانين الأمريكية".

وينص المرسوم على أنه "إذا انتهك فيكتور بوت في أي وقت، واحدا أو أكثر من هذه الشروط، على النحو الذي حددته أنا أو الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة، فقد يسحب العفو بالكامل ويعاد العمل بالعقوبة".

وكان فيكتور بوت، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا، يوم الخميس، وأطلق سراحه من سجن أمريكي بعد ما يقرب من 15 عاما، في مقابل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير.

المصدر: نوفوستي